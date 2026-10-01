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Türkiye
AA 01.10.2026 13:13

Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 51 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı.

Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünce 18-24 Eylül'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 2 organizatör şüphelisi ile 51 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişte kullanılan 1 şişme bot ve 1 bot motoru muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına teslim edildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi, şüpheliler hakkındaki idari işlemler sürüyor.

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Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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