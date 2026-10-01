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Türkiye
AA 01.10.2026 13:35

Batı Karadeniz ve Marmara denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz ve Marmara denizleri için fırtına uyarısında bulundu.

Batı Karadeniz ve Marmara denizleri için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinde ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği beklenirken, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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