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Dünya
AA 01.10.2026 13:56

Fransa'daki lise öğrencilerinin eylemleri Belçika'ya sıçradı

Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarına ilişkin taleplerle başlattığı protesto ve okul blokajlarının ardından Belçika'nın Liege kentinde de öğrenciler çok sayıda okulun önünde eylem düzenledi.

Fransa'daki lise öğrencilerinin eylemleri Belçika'ya sıçradı

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Liege'deki çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenciler sabah saatlerinde derslerin başlamasını engelleyen eylemler yaptı.

Eylemlerden "Athenee de Fragnee", "Athenee Royal de Montegnee", "Institut Maria Goretti", "College Saint-Barthelemy", "Saint-Laurent", "Saint-Sepulcre" ve "Institut Marie-Therese"in de aralarında bulunduğu çok sayıda okul etkilendi.

Liege'nin Hors-Chateau bölgesindeki Institut Marie-Therese önünde durum zaman zaman gerginleşti, okulun önünde ateş yakıldı ve bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis, bazı okulların önünde havai fişek türü patlayıcılar, yumurta, elma ve bariyerlerin fırlatıldığını ve çeşitli noktalarda maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Esneux, Vise, Angleur ve Soumagne beldelerindeki bazı okullarda da eylemler görüldü. Vise, Angleur ve Soumagne'da öğrenciler kısa süre sonra okullara dönerken, diğer bazı kurumlarda ise öğrenciler ve öğretmenlerin okula girişini engellemek amacıyla gözcü hatları oluşturuldu.

Polis ve yerel kaynaklar, eylemlerin öğretmenler ya da sendikalar tarafından değil, öğrenciler tarafından başlatılan spontane bir hareket olduğunu aktardı.

Öğrencilerin talepleri

Öğrenciler, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını, yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesini, öğrenci ve velilerin karar süreçlerinde daha fazla dinlenmesini ve eğitimin herkes için erişilebilir olmasını talep ediyor.

Öğrenciler ayrıca eğitim alanında alınacak kararların geleceklerini olumsuz etkilememesi gerektiğini savunuyor.

Fransa’daki lise eylemleri

Belçika'daki eylemler, Fransa'da yaklaşık bir haftadır devam eden lise protestolarının ardından geldi.

Fransa'da ilk olarak Paris ve çevresinde yoğunlaşan öğrenci eylemleri, daha sonra ülkenin diğer bölgelerine yayıldı.

29 Eylül'de yüzlerce lise protesto ve blokajlardan etkilenirken, bazı kentlerde öğrencilerle güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

 

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