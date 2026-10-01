  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2026 13:11

Sinop'ta denizde kaybolan polis memuru aranıyor

Sinop'ta, teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurunu arama çalışmalarına havadan, karadan, denizden ve su altından çok yönlü olarak devam ediliyor.

Sinop'ta denizde kaybolan polis memuru aranıyor

Valilikten yapılan açıklamada, denize açılan 2 polisin bulunduğu teknenin alabora olmasına ilişkin Vali Mustafa Özarslan başkanlığında arama kurtarma koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Kayıp polis memuru Numan Şen'e ulaşılması amacıyla ekiplerin bölgedeki çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama-kurtarma çalışmalarına,1 helikopter, 1 insanlı keşif uçağı, 8 bot ve 2 takviye bot, 21 dalgıç personeli, 75 Sahil Güvenlik personeli, 65 jandarma personeli, deniz polisi ve AFAD ekipleri, su ürünleri kontrol teknesi ve balıkçı tekneleri katılmaktadır. Su altı aramalarında ROV görüntüleme sistemi ve yandan taramalı sonar başta olmak üzere teknik imkanlardan yararlanılırken, yaklaşık 10 kilometrelik kıyı şeridinde de arama-tarama faaliyetleri sürdürülmektedir."

Dün akşam Yalıkavak köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Denizde kaybolan Şen için arama çalışması başlatılmıştı.

ETİKETLER
Sinop Polis
Sıradaki Haber
Depremde hasar gören 6 tarihi cami yarın yeniden ibadete açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Fransa'daki lise öğrencilerinin eylemleri Belçika'ya sıçradı
13:45
Bakan Şimşek: Yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atılıyor
13:39
Milli motorlar GÖKBEY ve KIZILELMA ile buluşacak
13:41
Dağlıoğlu: "TEKNOFEST, bir şeyler üretmek için birçok insana ilham kaynağı oluyor"
13:36
Batı Karadeniz ve Marmara denizleri için fırtına uyarısı
13:31
Kurtulmuş: Filistin'le dayanışmanın güçlü ve anlamlı bir nişanesi
Blaundos'ta Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen duvarın kalıntılarına ulaşıldı
Blaundos'ta Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen duvarın kalıntılarına ulaşıldı
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ