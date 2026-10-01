Bill Gates yapay zeka riskleri için yakın zamanı işaret etti

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan daha hızlı şekilde ortaya çıkabileceği ve gelecek 5 yılın bu açıdan kritik olduğu uyarısında bulundu.

Gates, ABD'de yapay zekanın hızla gelişmesinin yol açabileceği risklere ilişkin endişelerin arttığı ve sektör liderlerinin bu teknolojinin gelişiminin yavaşlatılması yönünde çağrılar yaptığı bir dönemde, yapay zekanın geleceğine ilişkin New York Times gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın insan zekasından farklı olarak biyolojik sınırlamalara tabi olmadığına işaret eden Gates, insan beyninin hafızasının ve fiziksel kapasitesinin sınırlı olduğunu ancak yapay zekanın aynı kısıtlamalara sahip olmadığını vurguladı.

Gates, yapay zekanın gelecekte insan zekasını aşabileceğine yönelik ihtimalin endişe verici olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zekadan daha az anlaşılan, neler yapabileceğinin bu kadar az bilindiği başka hiçbir ürün olmadı." dedi.

Yapay zekanın oluşturduğu risklerin yalnızca geleceğe ilişkin olmadığını savunan Gates, mevcut sistemlerin "kötü niyetli kişiler" tarafından biyolojik ve siber saldırılar için kullanılabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Yapay zekanın "biyoterör" saldırılarında kullanılabileceğini, dijital ve altyapı sistemlerini hedef alan siber saldırıları kolaylaştırabileceğini iddia eden Gates, açık kaynaklı modellerde güvenlik önlemlerinin devre dışı bırakılabilmesinin de önemli bir risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Gates, gelecekte ise yapay zeka sistemlerinin kendilerine verilen emirleri beklenmedik şekillerde yorumlayarak insan çıkarlarına aykırı hareket etmesi riskinin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Acilen denetleyecek mekanizma gerekiyor

Gates, yapay zekanın oluşturduğu risklere ilişkin farkındalığın teknoloji sektörü dışında oldukça düşük olduğunu savundu.

Yapay zeka sistemlerinin kullanımını denetleyecek mekanizmaya acilen ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Gates, mevcut sistemlerde yeterli denetim katmanı bulunmadığına işaret etti.

Gates, "Sektörün kendi kendini denetlemesine güvenemezsiniz." diye konuştu.

Yapay zekanın istihdama etkisi

Yapay zekanın bugüne kadar oldukça fazla iş imkanı yarattığını savunan Gates, özellikle veri merkezlerinin inşası ve yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan çalışanlara talebin yüksek olduğunu kaydetti.

Teknolojinin bir işi insanlardan daha düşük maliyetle yapabilmesinin, o işin mutlaka yapay zekaya devredileceği anlamına gelmediğini vurgulayan Gates, "Ekonomik göstergelerin yapay zeka kullanmanın daha düşük maliyetli olduğuna işaret etmesi toplumun bunu yapmak zorunda olduğu anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Gates, bu konuda son kararın topluma ait olduğunun altını çizdi.

5 yıl kritik olabilir

Yapay zekanın düşük gelirli ülkelere daha büyük ölçüde katkı sağlayacağını belirten Gates, bu teknolojinin bu bölgelerde olabildiğince hızlı şekilde ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Gates, yapay zekanın, özellikle ihtiyaç sahibi kişilerin temel sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak için kullanılabilecek bir araç olduğunu ifade etti.

Yapay zeka nedeniyle gelecekte biyoterör olaylarının sayısının artması ya da insanların işini kaybetmesi gibi risklere örnek gösteren Gates, "Bunların etkisini muhtemelen 20 yılı aşacak bir geçiş dönemi boyunca en aza indirmemiz gerekiyor." dedi.

Gates, bu 20 yıllık süreçte yapay zeka sayesinde insanların hayatlarında doğrudan hissedebileceği akıl almaz ilerlemeler görülebileceğine işaret etti.

Öte yandan gerekli önlemlerin alınmaması durumunda biyolojik, siber ve psikososyal risklerin yapay zekanın sağlayacağı faydalardan daha hızlı şekilde ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Gates, gelecek 5 yılın bu açıdan kritik olduğunu dile getirdi.

Bu konuda karar mekanizmasının insanların elinde olduğunu vurgulayan Gates, "Her ne kadar tek bir ülkenin yapay zekayı yavaşlatmaya, durdurmaya veya tamamen ortadan kaldırmaya karar vermesi zor olsa da insanlar bu yönde karar verebilir. Evet, bunun siyasi açıdan da birtakım zorlukları olacaktır." diye konuştu.

Gates, veri merkezlerinin ortadan kaldırılmasının, yapay zekayı yavaşlatamayacağının altını çizdi.

⁠Siber saldırılara gerekli önlemler

Gates, yapay zeka konusunda devletlerin birbirlerinden öğreneceği pek çok nokta olduğunu belirtti.

Çin'in, genç kullanıcıların yapay zeka ile sosyal etkileşim kurmasını yasakladığını kaydeden Gates, "Acaba onların bizim bilmediğimiz bir bildiği mi var? Farklı deneylerin sonuçlarına bakabilir miyiz? Dolayısıyla gelecek dönemde bu konuda çok fazla şey öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Gates, özellikle siber saldırılara veya biyolojik saldırılara karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması halinde yapay zekayı savunmanın oldukça zor olacağını söyledi.