  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2026 13:25

İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve çevre illerde gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul ile Kocaeli'nin batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

23 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, yurt genelinde sağanak yağışın yarın da etkili olacağını duyurdu.

Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Batman, Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Vatandaşlardan günlük hayatta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

ETİKETLER
Hava Durumu İstanbul Meteoroloji Sağanak Su
Sıradaki Haber
Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Fransa'daki lise öğrencilerinin eylemleri Belçika'ya sıçradı
13:45
Bakan Şimşek: Yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atılıyor
13:39
Milli motorlar GÖKBEY ve KIZILELMA ile buluşacak
13:41
Dağlıoğlu: "TEKNOFEST, bir şeyler üretmek için birçok insana ilham kaynağı oluyor"
13:36
Batı Karadeniz ve Marmara denizleri için fırtına uyarısı
13:31
Kurtulmuş: Filistin'le dayanışmanın güçlü ve anlamlı bir nişanesi
Blaundos'ta Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen duvarın kalıntılarına ulaşıldı
Blaundos'ta Kuzey Tapınağı'nı çevreleyen duvarın kalıntılarına ulaşıldı
FOTO FOKUS
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ