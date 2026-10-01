İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde, sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul ile Kocaeli'nin batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

23 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji, yurt genelinde sağanak yağışın yarın da etkili olacağını duyurdu.

Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Batman, Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Vatandaşlardan günlük hayatta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.