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Bilim Teknoloji
AA 01.10.2026 13:37

Dağlıoğlu: "TEKNOFEST, bir şeyler üretmek için birçok insana ilham kaynağı oluyor"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TEKNOFEST'in, insanlığa faydalı teknoloji alanında üretimde bulunmak isteyen birçok kişiye ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Dağlıoğlu: "TEKNOFEST, bir şeyler üretmek için birçok insana ilham kaynağı oluyor"

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik kapsamında değerlendirmede bulunan Dağlıoğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılımın yüksek, ilginin yoğun olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak 2018 yılından bu yana TEKNOFEST'in paydaşı olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Dağlıoğlu, bu yıl özellikle Türkiye'deki katılım finansla ilgili bilgilendirme yapmak istediklerini belirterek, "Artık bu misyonu da biz yürütüyoruz. Geçmiş yıllarda özellikle girişimciliğin nasıl finanse edildiği, girişimcilerin yatırımcılara nasıl erişebileceğiyle ilgili paylaşımlar yapıyorduk. Buna dair bir stant alanımız oluyordu. Bu yıl buna ek olarak da katılım finansı eklemiş olduk. Finansal teknolojiler alanındaki gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulunuyoruz." dedi.

TEKNOFEST kapsamındaki Take Off isimli girişimcilik yarışmasında yer aldıklarını anımsatan Dağlıoğlu, "Burada birçok yarışma yapılıyor, gençler bu yarışmalara katılıyorlar ve bazı işler girişime dönüşüyorlar. Yani bunları daha olgunlaştırıp prototip oluşturuyorlar ve sonrasında bunu ticarileştirmeye çalışıyorlar. Bu uzun yolculuğun sonucunda aslında bir girişim, gerçek bir ticarete dönüştürülmüş oluyor. Biz bu yaşam döngüsünde girişimcinin finansmana erişimi için gayret gösteren bir kurumuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TEKNOFEST'in, insanlığa faydalı teknoloji alanında üretimde bulunmak isteyen birçok kişiye ilham kaynağı olduğunu belirtti.

"Girişimcilerle yatırımcılar arasındaki köprü rolünü üstlenmeye çalışan bir kurumuz"

Dağlıoğlu, girişimcilerle yatırımcılar arasında köprü rolünü üstlenmeye çalışan bir kurum olduklarını dile getirdi.

TEKNOFEST'in 2018 yılından bu yana başarılarını artırarak, büyüyerek devam eden bir organizasyon olduğunu belirten Dağlıoğlu, "Artık buranın kendi mezunları oluştu diyebiliriz. Yani bu yolculuktan geçen, o fikirlerini ürüne dönüştüren, ticarileştiren girişimciler oldu. Artık şirketleşmiş olanlar oldu." diye konuştu.

"Ekonominin dinamosu aslında girişimcilerdir"

Türkiye’deki girişimcileri uluslararası mecralara da taşıdıklarını ifade eden Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Onların yatırımcılarla, muhtemel müşterilerle buluşmalarını sağlıyoruz. TEKNOFEST mezunlarının, TEKNOFEST yolculuğundan geçmiş, Take Off'a katılmış girişimcilerin de artık heyetlerimizde yer aldığını görüyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, "TEKNOFEST, insanlığa faydalı teknoloji alanında bir şeyler üretmek için birçok insana ilham kaynağı oluyor. Buradan edindiği tecrübelerle artık rekabetçi ürünler, hizmetler ortaya koyabilen girişimler olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin dinamosunun aslında girişimciler olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, "İşte o iyi girişimcileri bu erken yaşlarda, bu etkinlikler vesilesiyle, TEKNOFEST vesilesiyle tespit etmek ve onlara kendi hayallerine ulaşma, kendilerini gerçekleştirme imkanı vermek aslında çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

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