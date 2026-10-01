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Bilim Teknoloji
AA 01.10.2026 11:17

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura'dan TEKNOFEST övgüsü

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin, "Türkiye'nin savunma teknolojileri hamlelerini çok güzel buluyorum. Bu şekilde mükemmel bir etkinliği ise çok şaşırtıcı olarak karşılıyorum" dedi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura'dan TEKNOFEST övgüsü
[Fotograf: AA]

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Büyükelçi Tamura, TEKNOFEST Güneydoğu'daki festival alanını ziyaret ettikten sonra değerlendirmede bulundu.

Dünyada savunma teknolojisinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Tamura, Türkiye'nin de bu alandaki yatırım ve adımlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Tamura, Japonya'da benzer büyüklükte bu tür bir organizasyon yapılmadığını dile getirdi.

Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinin artacağını belirten Tamura, "Türkiye'nin savunma teknolojileri hamlelerini çok güzel buluyorum. Bu şekilde mükemmel bir etkinliği ise çok şaşırtıcı olarak karşılıyorum. Geçtiğimiz günlerde Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili bir görüşme yaptı. O görüşmede, Japonya ve Türkiye'deki savunma işbirliği üzerinde konuşularak bu alandaki işbirliğinin daha da derinleşmesi konusunda mutabık kalındı." diye konuştu.

"Japonlar Türkiye'yi çok seviyor"

TEKNOFEST aracılığıyla Türkiye'nin çocukları eğittiğini belirten Tamura, "Türkiye'de bilim, teknoloji hatta eğitim alanına çok özen gösterildiğini anladım. Festival aracılığıyla da çocuklara savunma alanında eğlenceyle birlikte eğitim veriliyor. Çocukların eğlenceli bir şekilde bu alanlara ilişkin bilgi alması önemlidir." dedi.

Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan dostane ilişkilerin bulunduğunu hatırlatan Tamura, şunları kaydetti:

"2. Dünya Savaşı'ndan sonra 80 yılı aşkın süre geçti. Japonya olarak Türkiye ile barışçıl bir politika izledik. Türkiye coğrafi konumu itibarıyla çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Türkiye ve Japonya'nın işbirliği dünyanın barışı için de önemli. Bu nedenlerden dolayı Türkiye ile Japonya işbirliğinin derinleşmesi de etkin rol oynayacaktır. Bir de Japonlar Türkiye'yi çok seviyor, bunu da özellikle burada vurgulamak istiyorum."

Büyükelçi Tamura, festivalin düzenlenmesinde katkısı olanları tebrik etti.

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Japonya Savunma Sanayii TEKNOFEST
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