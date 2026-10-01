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Bilim Teknoloji
ScitechDaily 01.10.2026 10:16

NASA uzay yolculuğunda yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor

NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) dört astronot taşıyacak olan Crew-13 misyonunu fırlatmaya hazırlanıyor. Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Fırlatma Kompleksi 40'tan gerçekleştirilmesi planlanan uçuşun, istasyona dokuz saatten kısa bir sürede ulaşması öngörülüyor.

NASA uzay yolculuğunda yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor

Misyon kapsamında fırlatma sonrasında roketten ayrılacak olan Dragon uzay aracı, hızla hareket eden laboratuvar ile yörüngesini eşitleyecek.

Planlanan zamanda gerçekleşmesi halinde kenetlenmenin Harmony modülünün ön cephesindeki bağlantı noktasında yapılması bekleniyor.

İstasyona ulaştıktan sonra dört astronot da uzun süreli keşif çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve istasyon bakımı yürüten Expedition 75 ekibinin birer üyesi olacak.

Fırlatma öncesinde Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde karantinada bulunan ekip, olası hastalık risklerini en aza indirmek için titiz bir hazırlık sürecinden geçirildi.

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