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Bilim Teknoloji
AA 01.10.2026 09:44

TEKNOFEST Güneydoğu, çocuklara teknoloji ve havacılıkta ilham oldu

TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret eden çocuklar, yerli ve milli teknolojileri yakından tanıma fırsatı bulurken, havacılık ve savunma sanayisine yönelik ilgilerini de keşfediyor.

TEKNOFEST Güneydoğu, çocuklara teknoloji ve havacılıkta ilham oldu

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ikinci günde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivale, Şanlıurfa ve çevre illerden çocuklar da ilgi gösteriyor. Güneydoğulu çocuklar, KIZILELMA, KAAN ve AKINCI gibi çok sayıda yerli ve milli hava aracını yakından görebilmenin heyecanını yaşıyor.

Çocuklar, heyecan ve mutluluklarını anlattı

TEKNOFEST alanınını ziyaret eden çocuklardan Amine Abdulvahab, TEKNOFEST'i çok beğendiğini, ilk defa uçakları yakından görme fırsatını bulduğunu söyledi.

Etkinlik alanında eğlendiğini belirten Abdulvahab, "Çok güzeldi. Ben çok beğendim, heyecanlandım. İlk defa bu yerlere geliyorum. Uçağı yakından gördüğüm için çok mutlu oldum. Büyüdüğümde böyle şeylerde görevli olurum inşallah." diye konuştu.

TEKNOFEST Güneydoğu, çocuklara teknoloji ve havacılıkta ilham oldu

Ebubekir Şelale ise TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Hem yerde hem gökte uçakları görme fırsatı bulduğunu anlatan Şelale, gösterilerden çok etkilendiğini belirtti.

Alanda sergilenen teknoloji ve hava araçlarıyla bu alana merakının arttığını ifade eden Şelale, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel, ilk defa çok yakından hava araçlarını görüyorum. Şanlıurfa'da yapıldığı için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Elif Yıldırım da TEKNOFEST'teki alanı ilgiyle gezdiğini söyleyerek, "Yakından uçakları gördüm. Emek verenlere çok teşekkür ederim." dedi.

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TEKNOFEST Yerli ve Milli Teknolojiler Şanlıurfa
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