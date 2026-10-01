En sıcak yıldızın yaşanabilir bölgesinde gezegen keşfedilmiş olabilir

HD 156295 b adı verilen bu dev gezegen adayı, Dünya'dan yaklaşık 140 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Sistemdeki HD 156295 adlı ana yıldız, Güneş'e kıyasla yaklaşık iki kat daha büyük, mavimsi-beyaz renkli devasa bir A tipi yıldız olarak dikkat çekiyor.

Yüzey sıcaklığı 7.500 derece Celsius'a yaklaşan yıldız, Güneş'ten yaklaşık dokuz kat daha parlak parlıyor.

Delta Scuti Değişkeni ve Titreşim Zamanlaması

Bu özel yıldız aynı zamanda parlaklığı o kadar düzenli bir şekilde değişen bir Delta Scuti değişkeni ki, adeta kozmik bir saat gibi çalışıyor.

Astronomlar, NASA'nın TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) uydusu tarafından gözlemlenen yaklaşık 16.500 Delta Scuti yıldızını inceleyerek bu keşfe ulaştı.

Araştırmacılar, yıldızın ışığının bize ulaşma süresindeki küçük değişimleri takip eden titreşim zamanlaması adı verilen özel bir yöntem kullandı. Bu teknik, başka hiçbir gözlem yöntemiyle tespit edilemeyecek yörüngesel hareketlerin ve gök cisimlerinin ortaya çıkarılmasını sağlıyor.

Gezegenin Özellikleri

Jüpiter'den yaklaşık altı kat daha masif olduğu tahmin edilen gezegen adayı, ana yıldızının etrafındaki bir turunu yaklaşık 2.200 günde tamamlıyor.

Yörünge özellikleri sayesinde HD 156295 b, Dünya'nın Güneş'ten aldığının yaklaşık yüzde 60'ı kadar bir güneş ışınımı alıyor.

Gaz devi büyüklüğündeki bu gezegenin üzerinde doğrudan yaşam barındırması pek olası görülmese de, aşırı sıcak bir yıldızın yaşanabilir kuşağında dev bir dünyanın var olabileceği fikri bilim dünyasında heyecan yaratıyor.

Araştırmacılar, bu ötegezegen adayının gerçek olma olasılığını yüzde 50 olarak tahmin ediyor. A tipi yıldızların etrafında keşfedilen ötegezegen sayısının azlığı göz önüne alındığında, bu aday gelecekteki uzay araştırmaları için kritik veriler sunuyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yakında devreye alacağı PLATO gözlemevi, 200.000'den fazla yıldızı inceleyerek bu tür gizemli dünyaların doğasını netleştirmeye yardımcı olacak.