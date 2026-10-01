Beyaz Saray, Trump'ın gezileri için CNN'i basın havuzundan çıkardı

Daha önce yayımlanan basın rotasyon belgeseline göre CNN'in perşembe günkü gezide yer alması planlanıyordu.

Ancak Başkan Donald Trump'ın Texas'ın Denton kentindeki bir kamyon üretim tesisini ziyaretini ve ardından Oklahoma'nın Durant kentindeki konuşmalarını kapsayan günlük programda CNN'in havuzunda yer almadığı görüldü.

Karar, bir federal hakimin Trump'ın CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a erişimini engelleme çabasını durdurmasından bir hafta sonra geldi.

Beyaz Saray, Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu Tennessee'ye yaptığı seyahat sırasında da CNN'in Air Force One uçağına binmesini engellemişti.

CNN sözcüsü Emily Kuhn, kanalın planlanan basın havuzundan çıkarıldığını doğruladı. Kanalların avukatı Theodore Boutrous ise yasağın Anayasa'nın Birinci Ek Maddesi'nin ve hukuki süreç ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Beyaz Saray basın havuzu; yüksek profilli yetkilileri takip eden, masraf ve bilgileri paylaşan medya kuruluşlarından oluşuyor.

Geçtiğimiz hafta Fox News, ABC News, CBS News ve NBC News gibi havuzun diğer üyeleri de CNN ile dayanışma göstermek amacıyla havuz görevlerini kısa süreliğine boykot etmişti.

Trump yönetimi, daha önce de Meksika Körfezi'ni "Amerika Körfezi" olarak adlandırmadığı gerekçesiyle Associated Press'i Oval Ofis'ten ve Air Force One'dan men etmişti.