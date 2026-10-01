Curiosity, Mars'taki 5.000inci gününü renkli fotoğrafla kutladı

"Chocolatal" adı verilen kumlu bir sırtın üzerinde dururken çekilen bu fotoğraf, aracı, bıraktığı tekerlek izlerini ve Mount Sharp ile Gale Krateri çevresindeki manzarayı gözler önüne seriyor.

İlk panorama, görevin Mars'taki 5.000inci günü olan 30 Ağustos 2026 tarihinde yerel saatle sabah 09.56'da kaydedildi.

İkinci panorama ise görev süresinin 5.003üncü günü olan 2 Eylül 2026'da öğleden sonra saat 17.39'da çekildi.

Dünya'ya ulaşan bu görüntüler tek bir sahnede birleştirildi.

Sabah görünümü için mavi, öğleden sonra panoraması için ise sarı tonları kullanılarak sanatsal bir yorumla renklendirildi.

Elde edilen final görüntü, NASA'nın Kasım 2021'de çektiği benzer bir sahne de dahil olmak üzere daha önce Curiosity görsellerinde kullandığı kartpostal benzeri bir görünüm yaratıyor.

Panoranın ön planında Curiosity'nin güvertesi yer alıyor. Görünür ekipmanlar arasında aracın Mars'ın yörüngesindeki uzay araçlarına veri iletmesini sağlayan kutu şeklindeki UHF anteni de bulunuyor.

Arka kısımda ise Curiosity'ye enerji sağlayan nükleer güç kaynağı (MMRTG) yer alırken, aracın bıraktığı izler Mars arazisi boyunca uzanarak ufukta kayboluyor.

Keşif aracı şu anda Gale Krateri içinde yer alan 3 mil yüksekliğindeki Mount Sharp'ın alt eteklerini inceliyor.

Curiosity'nin konumundan çekilen panorama, krater tabanına doğru aşağıyı gösteriyor ve Gale Krateri'nin uzak kenarı ufuk çizgisi boyunca çok zayıf bir şekilde görünüyor.

Misyon, Kaliforniya'nın Pasadena kentindeki Caltech tarafından yönetilen NASA'nın Jet Propulsion Laboratory tarafından yürütülüyor.