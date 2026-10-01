İngiltere, Çin'i yapay zeka araştırmalarını gözetlemek için akademisyenleri kullanmakla suçladı

MI5 tarafından yayımlanan "Casusluk Uyarısı"na göre, İngiltere merkezli 100'den fazla akademisyen, Çin'in casusluk teknik yeteneklerini doğrudan geliştirmeyi amaçlayan CGTRI destekli projelere katkı sağladı.

Araştırmacıların yapay zeka, siber güvenlik, gizli iletişim sistemleri ve veri gizleme (steganografi) gibi stratejik alanlarda çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Teşkilat, MI5'in bağımsız olarak ilk kez kamuoyuna açık bir uyarı yayımladığını kaydetti.

Çin'den iddialara sert tepki

Çin'in Londra Büyükelçiliği sözcüsü, suçlamaların "hayali ve tamamen uydurma" olduğunu belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti.

Büyükelçilik açıklamasında, İngiliz istihbarat yetkililerinin asılsız iddialar yaymaktan vazgeçmesi ve iki ülke arasındaki eğitim alışverişi ile araştırma iş birliğini zedelemeyi durdurması çağrısında bulunuldu.

Ulusal Güvenlik Yasası uyarısı ve hükümetin adımları

Birçok akademisyenin ve kurumun, CGTRI'nin Çin istihbaratıyla gizli bağlantılarından habersiz bir şekilde iyi niyetle iş birliği yapmış olabileceği belirtildi.

Ancak MI5, bu kurumla çalışmaya devam eden kişilerin 2023 yılında çıkarılan Ulusal Güvenlik Yasası kapsamındaki yabancı istihbarata yardım suçları nedeniyle soruşturma riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, üniversite rektörlerine mektup göndererek personelin Çinli kuruluşla olan tüm ilişkilerini sonlandırmasını sağlamalarını istedi.

Bakan Jarvis, uluslararası ortaklıkların önemine dikkat çekerken, ulusal güvenliği hedef alan tehditlere karşı kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.