Apple, yeni ürünüyle akıllı ev pazarına giriyor

Öne çıkan yeni ürünler arasında ilk olarak duvara ya da tezgaha monte edilebilen iPad benzeri akıllı ev ekranı yer alıyor.

Bu cihaz, tamamen yenilenen yapay zeka destekli Siri'yi ev ortamına taşımak için ana kontrol merkezi olarak görev yapacak.

Cihaz, yerleşik kameraları ve mikrofonları sayesinde odaya yaklaşan kişileri ses ve yüz tanıma teknolojisiyle anında ayırt edebilecek.

Bu sistem, iPhone'daki Face ID kadar yüksek güvenlikli olmasa da ek bir doğrulama gerektirmeden kişiselleştirilmiş verileri koruyabiliyor.

Kullanıcı yaklaştığında ekran otomatik olarak o kişiye özel takvim etkinliklerini, mesajları ve tercihleri gösterirken; yabancılar evdeyse bu hassas verileri gizleyebiliyor.

Üstelik hanedeki farklı bireyler ek verilerine ulaşmak için ek bir cihaz üzerinden kimlik doğrulaması da talep edebiliyor.

Lansmanda ayrıca 2020 yılındaki ilk çıkışından bu yana ilk kez güncellenen yenilenen HomePod Mini tanıtılacak.

Cihaz, yeni işlemcisiyle Siri AI özelliklerini destekleyecek ve pembe ile yeşil gibi yeni renk seçenekleriyle raflardaki yerini alacak.

Mevcut tasarımını koruyacak olan yeni nesil Apple TV de gelişmiş yapay zeka model ve işlemcileriyle donatılacak.

Cihazların daha önce piyasaya sürülmesi beklenirken, Apple'ın kapsamlı bir şekilde yenilenen yapay zeka destekli Siri entegrasyonunu tamamlamak için bu lansmanı ertelediği biliniyor.