Rusya - Ukrayna savaşı bitmeye çok uzak: Moskova baskıyı artırıyor

Geçen ay düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından iktidardaki Birleşik Rusya Partisi, Duma'da her zamankinden daha fazla milletvekili kazandı. Kremlin bu sonucu Rus halkından alınan büyük bir yetki olarak nitelendiriyor.

Moskova'da gerçekleştirilen Valdai Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Putin, Rusya'nın askeri zafer elde edebileceğine olan inancını koruduğunu gösterdi.

Rus medyası, Ukrayna'nın hava savunma füzesi sıkıntısı yaşamasından ve kış aylarında artacak Rus saldırılarının baskıyı artıracağı beklentisinden cesaret buluyor.

Avrupa ile gerilim ve melez savaş suçlamaları

Kremlin, Avrupa devletlerinin Ukrayna'ya yaptığı askeri ve finansal desteği kesmesini istiyor. Batılı yetkililer ise Moskova'yı siber saldırılar, sabotajlar ve Avrupa hava sahasını ihlal eden dronlar aracılığıyla tırmanan bir melez savaş yürütmekle suçluyor.

BBC'ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere ve kıta Avrupası'nın Ukrayna'ya sağladığı füzeleri imha ettiklerini belirterek, "Bunu ister böyle adlandırın ister başka türlü, hiç şüphem yok ki bu, Avrupa'nın bize karşı yürüttüğü bir savaştır" dedi.

Uzmanlar, Rusya'nın Ukrayna'yı yaşayabilir bir devlet olmaktan çıkarmayı hedeflediğini ve bu şartlar altında savaşın yakın zamanda sona ermesinin son derece zor olduğunu vurguluyor.