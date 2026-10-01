WhatsApp, genç kullanıcılar için isteğe bağlı ebeveyn denetimleri getiriyor

Sosyal mesajlaşma uygulamasının yeni araçları, ebeveynlere çocuklarının bir gruba katıldığında veya gruptan ayrıldığında haberdar olma gibi çeşitli seçenekler sunuyor. Özellik ayrıca hesap için gizlilik ayarlarının belirlenmesine imkan tanıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ebeveynlerin gençlerin gönderdiği ve aldığı mesajları görme yetkisine sahip olmayacağı belirtildi. Çağrılarla birlikte mesajlar gizli kalmaya devam edecek ve uçtan uca şifreleme ile korunacak.

Kontrollerin isteğe bağlı olması ise açık bir zayıflık olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar bu hamlenin Meta için oldukça elverişli olduğunu, çünkü sorumluluğun bir kısmının ebeveynlere ve gençlere bırakılarak yaş doğrulamasına olan bağımlılığın azaltıldığını ifade ediyor.

Asgari yaş sınırı ve ayarların kurulumu

Birleşik Krallık'ta WhatsApp kullanmak için alt yaş sınırı 13 olarak uygulanırken, bu sınır bazı ülkelerde daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

Şirkete göre ebeveynler, denetimleri istedikleri zaman ayarlayabilecek veya tamamen kapatabilecek. Ayarlar, bir ebeveyn tarafından belirlenen ve gençlerin kontrolleri kapatmak istediğinde girmesi gereken bir PIN kodu kullanılarak kolayca kurulabilecek.

Yeni gizlilik araçları arasında, bir çocuğun profil fotoğrafını kimin görebileceğini ve kimlerin onları gruplara ekleyebileceğini seçme özellikleri yer alıyor.

Ebeveynler ayrıca gençlerin, kuruluşların ve kamu figürlerinin içerik paylaşmasına olanak tanıyan Kanalları nasıl kullanacağını da belirleyebilecek.

Uygulamanın isteğe bağlı yapay zeka asistanı Meta AI için varsayılan 13 yaş üzeri ayarı ile daha sıkı bir içerik kısıtlama seçeneği arasında tercih yapılabilecek.

Şirket, tüm bu kontrollerin ebeveynler ile gençler arasında WhatsApp'ın nasıl kullanılacağına dair açık konuşmaları desteklemek amacıyla tasarlandığını ifade etti.

Yasal düzenlemeler ve baskılar artıyor

Bu değişiklikler, teknoloji şirketlerinin çocukları platformlarında korumak için çalışma biçimlerini değiştirmesine yönelik hükümetler ve düzenleyicilerden gelen baskıların arttığı bir dönemde hayata geçiriliyor.

Haziran ayında hükümet, 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarını kullanmasının yasaklanmasını planladığını duyurmuştu. Bu kısıtlamaların Mart 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sosyal medya kullananların yaşını kontrol etmek için yüksek düzeyde etkili yaş doğrulama önlemlerinin kullanılacağı ifade edilirken, WhatsApp hükümet tarafından bir mesajlaşma servisi olarak kabul edildiği için mevcut yasak kapsamının dışında tutuluyor.