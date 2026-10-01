Japonya oturum izni ücretlerini yaklaşık yirmi kat artırdı

Kalıcı oturum başvurusu yapacak kişilerin artık gelir, emeklilik ve Japonca dil şartlarını karşılaması gerekiyor.

Uygulama, ülkede hızla artan yabancı nüfusu yönetmek amacıyla hayata geçirilen göç politikası değişikliklerinin bir parçası olarak devreye girdi.

Başbakan Sanae Takaichi hükümeti göç politikasında değişiklik yaptı

Temmuz ayında tüm yabancılar için vize ücretlerinde beş kat artış sağlayan Japonya, elli yıldır ilk kez bu alanda zam yaptı. Yetkililer, bu adımın enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarını yansıtmak amacıyla atıldığını açıkladı.

Japonya'da göçmenlik siyasi olarak hassas ve kısıtlayıcı bir konu olmayı sürdürürken, yaşlanan nüfus iş gücü açığını kapatmak için yabancı işçilere bağımlı hale geliyor.

Yabancı nüfus rekor kırdı

Japonya'daki yabancı sakin nüfusu 2025 yılı sonunda 4,12 milyon kişiyi aşarak bir önceki yıla göre yüzde 9,5 oranında rekor bir artış kaydetti. Bu durum, göç ve toplumsal değişimle ilgili kaygıları artırdı.

Başbakan Takaichi, geçen yıl ekim ayında göreve gelmesinden bu yana göç yönetimini öncelikleri arasında tutuyor.

Yeni başvuru şartları belirlendi

Yeni düzenlemeyle birlikte kalıcı oturum başvurusu yapacak kişilerin Japonya ortalamasında veya üzerinde istikrarlı bir gelir elde etmesi zorunlu hale geldi. TemmuzAjansı verilerine göre 2024 yılı itibarıyla ortalama hanehalkı geliri 5,75 milyon yen olarak açıklandı.

Gelecek yılın nisan ayından itibaren kalıcı oturum adayları, temel düzeyde Japonca dil yeterliliği dahil daha sıkı şartlarla karşılaşacak.

Emeklilik sistemine katılım şartı aranacak

Başvuru sahiplerinin beklenen emeklilik haklarının, çalışan emeklilik sistemine 30 yıl boyunca kayıtlı bir kişinin haklarına denk olması gerekiyor.

Beklenen emeklilik haklarının yetersiz kalması durumunda kişinin finansal varlıklarının değeri dikkate alınabiliyor.