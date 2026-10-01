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Dünya
CNN International 01.10.2026 06:56

Bilim insanları, okyanuslar konusunda 'şimdiye kadarki en sert uyarıyı' yaptı

Okyanuslar, insan faaliyetlerinin neden olduğu aşırı ısının yaklaşık yüzde 90'ını emerek endişe verici bir hızla ısınıyor. Uluslararası 100'den fazla bilim insanının imzasını taşıyan onuncu Copernicus Okyanus Durumu Raporu, deniz sıcaklıklarının 20 yılda iki katına çıktığını, 2023, 2024 ile 2026 yıllarında rekor seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

Bilim insanları, okyanuslar konusunda 'şimdiye kadarki en sert uyarıyı' yaptı

Geçtiğimiz yıl okyanusların 23 zettajoule ısı emerek üst üste dokuzuncu kez rekor kırdığı belirtilirken, bu enerji miktarının saniyede patlayan 12 Hiroshima bombasına eşdeğer olduğu ifade edildi.

Isınan suların deniz seviyesini yılda ortalama 3,8 milimetre artırdığı ve kıyı bölgelerinde yaşayan yüz milyonlarca insanı tehdit ettiği vurgulanıyor.

Ayrıca okyanusların karbon kirliliğini emmesiyle birlikte 1985 yılından bu yana yüzde 17 oranında daha asidik hale geldiği, Akdeniz ve Karadeniz gibi Avrupa denizlerinin rekor kıran deniz ısı dalgalarıyla karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Bilim insanları, küresel iklim krizinin tetiklediği bu köklü değişimlere karşı hükümetlerin ve toplulukların acilen hazırlık yapması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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