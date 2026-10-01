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Dünya
The Guardian 01.10.2026 06:44

Gazze belgeseli NAZA, İtalya'da Avengers'ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşti

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamını anlatan NAZA belgeseli, İtalya gişesinde büyük bir başarıya imza atarak Avengers Endgame: Encore'u geride bıraktı ve ilk hafta sonunda birinci sıraya yerleşti

Gazze belgeseli NAZA, İtalya'da Avengers'ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşti

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarına ve yapay zeka destekli hedefleme sistemlerine odaklanan 80 dakikalık film, İtalya genelinde salonları doldurarak Avengers Endgame: Encore'u geride bıraktı.

Üç günlük sınırlı bir süre için vizyona girmesi planlanan belgesel, salı akşamı itibarıyla yaklaşık 1,1 milyon euro gişe hasılatına ulaştı.

NAZA'dan bir sahne. Fotoğraf: The Guardian[NAZA'dan bir sahne. Fotoğraf: The Guardian]

Sinemalarda yoğun ilgi ve sessizlik

Venedik Film Festivali'nde Özel Jüri Ödülü'nü kazanan ve prömiyerinde 25 dakikalık rekor bir alkış alan yapım, İtalyan sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

 

 

Roma'daki Tibur sineması gibi pek çok salonda izleyiciler filmi derin bir sessizlik ve şok içerisinde takip ederken, 150'den fazla sinema salonu gösterim programını en az bir hafta daha uzattı.

Gizli çekimler ve küresel vizyon takvimi

İsrail istihbaratının bir hava saldırısında öleceğini öngördüğü sivil sayısını ifade etmek için kullandığı terimden adını alan film; Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekildi.

Guardian, +972 Magazine ve Local Call ortaklığıyla hazırlanan yapım, yirmi dört anonim İsrail askeri ve istihbarat subayının tanıklıklarına yer veriyor.

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