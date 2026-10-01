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Dünya
Independent 01.10.2026 06:30

İngiltere bir kez daha Brexit seçimine mi gidiyor?

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Fransa ve İspanya'dan gelen destek açıklamalarının ardından gelecekteki bir seçim manifestosuna ikinci bir Brexit referandumunun ve AB'ye yeniden katılma seçeneğinin dahil edilebileceğini bildirdi.

İngiltere bir kez daha Brexit seçimine mi gidiyor?

Burnham, Downing Street'e girmeden önce yaptığı açıklamalarda, İngiltere'yi yaşamı boyunca yeniden AB içerisinde görmeyi arzuladığını belirtmişti. Başbakan, Brexit'in ülkeye bir on yıllık kayıp ve bölünme getirdiğini vurgulayarak Brüksel ile gelecekteki ilişkilerde tüm seçeneklerin artı ve eksilerini değerlendirme sözü verdi.

Fransa ve İspanya'dan katılım çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada İngiltere'nin yeniden AB'ye dönmesinden mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Macron, bu adımın son derece olumlu bir karar olacağını belirtirken Sanchez, kapıların açık olduğunu söyledi.

Ancak Macron, üyelik şartları konusunda herhangi bir taviz veya yarı yol seçeneği olmayacağı uyarısında bulundu.

İngiltere'nin birliğe dönmesi halinde birlik kurallarına tam olarak uyması gerektiğini, özgürlükler arasında seçim yapılamayacağını vurguladı.

Muhtemel katılım şartları ve siyasi tepkiler

Uzmanlar, İngiltere'nin yeniden üye olması durumunda geçmişteki ayrıcalıklı koşullara sahip olamayabileceğine dikkat çekiyor.

Ülkenin Avro bölgesine katılım, Schengen pasaportsuz seyahat alanı gibi gerekliliklerle karşılaşabileceği ve geçmişte Margaret Thatcher tarafından müzakere edilen bütçe indirimini (rebate) alamayabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, eski Tory bakan Michael Gove gibi isimler, Brexit sürecini yeniden açmanın toplumda hayal kırıklığı yaratacağını ve Brüksel'e yeniden yetki devredilmesi anlamına geleceğini savunarak karara tepki gösterdi.

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