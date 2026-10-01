ABD ordusunda generaller ve amiraller azaltılıyor

Yeni direktif, daha önce duyurulan yaklaşık 800 üst düzey subay pozisyonundaki yüzde 10'luk azalmayı iki katına çıkarıyor.

Hegseth, bu adımı gereksiz bürokratik katmanları ortadan kaldırmak amacıyla uzun süredir gecikmiş bir hesap verebilirlik hamlesi olarak nitelendiriyor.

Yüksek rütbeli subay sayısındaki bu kesintiler; İran ile yürütülen çatışma, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalanması ve Latin Amerikalı uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Eleştiriler ve tartışmalar

Demokrat Senatör Mark Kelly başta olmak üzere eleştirmenler, bu indirimlerin kıdemli ve deneyimli subayların tasfiyesi anlamına geldiğini ve silahlı kuvvetlerin bu durumdan kurtulmasının nesiller alabileceğini savunarak karara tepki gösterdi.

Öte yandan bu adım, Hegseth'in çeşitlilik programlarını ortadan kaldırma, yeni fiziksel uygunluk standartları uygulama ve transseptat askerleri yasaklama çabalarıyla eş zamanlı olarak yürütülüyor.