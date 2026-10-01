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Dünya
AA 01.10.2026 11:40

Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1439 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 5 bin 52 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 40'a, yaralı sayısının 175 bin 168'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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