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Türkiye
TRT Haber 01.10.2026 09:59

Kocaeli'de denizi kirleten firmaya 1.6 milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.

Kocaeli'de denizi kirleten firmaya 1.6 milyonluk ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde 28 Eylül'deki yağış sonrası Sekapark'ta denize bağlanan kanalda ve denizde köpüklenme görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada inceleme başlatıldı.

Köpüğün kaynağının metro inşaatını yürüten firmanın şantiyesinde olduğu tespit edildi. Kazı işleminde kullanılan ve varillerde tutulan kimyasal maddenin yağışın etkisiyle köpürdüğü, mazgallar aracılığıyla kanala, kanal vasıtasıyla da Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi.

Marmara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki kirlilikle ilgili firmaya 2 katı yaptırım uygulanarak toplam 1 milyon 678 bin lira idari ceza verildi.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.

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Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli
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