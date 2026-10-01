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Türkiye
AA 01.10.2026 09:04

Sinop'ta tekne alabora oldu: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'un Yalı köyü açıklarında iki polis memurunun bulunduğu tekne alabora oldu. Kıyıya çıkarılan polis memuru O.G.Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken kayıp polis N.Ş.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta tekne alabora oldu: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor
[Fotograf: AA]

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Yalı köyü açıklarında 2 kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu yönünde ihbar geldiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun olduğu anlaşılmıştır. Kazazedelerden polis memurumuz O.G.Y. ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamamıştır" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kayıp polis memuru N.Ş'nin bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığının hava destekleri, Deniz Polisi ve Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda sürdürülüyor.

Ekiplerin çalışması sonucu alabora olan Dalgacı isimli tekne Lala Köyü Melikşah Mahallesi açıklarında denizde bulunarak kıyıya çıkartıldı. Teknede yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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