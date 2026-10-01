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TRT Haber 01.10.2026 09:24

Bakan Gürlek: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin, "Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, "Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Akın Gürlek Fon soruşturması TMSF Adalet Bakanlığı
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