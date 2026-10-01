Konyaspor-Filistin maçına sosyal medyadan destek ve tebrik yağmuru

Küresel spor sayfaları ve hesaplar, maçta yaşananları ve tribünlerdeki dev organizasyonu övgü dolu ifadelerle takipçilerine aktardı.

Popüler futbol platformu Footalltweet, "Türkiye'de Konyaspor'un Filistin'i ağırladığı, Filistinli kurbanlara saygı duruşlarıyla dolu bu özel maçta inanılmaz sahneler yaşandı. Maç sembolik olarak 89:59'da 'Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir' mesajıyla durduruldu. Devasa pankartlar tribünleri doldurdu, öldürülen sporcular ve gazeteciler anıldı, çocuklar için sahaya oyuncaklar fırlatıldı. Güçlü bir dayanışma gecesi" sözleriyle maçı manşetine taşıdı.

Visca Barca sayfası sosyal medyada büyük etkileşim alan paylaşımda, "Türk kulübü Konyaspor'un taraftarları, sessiz kalan tüm dünyaya meydan okuyor ve güçlü bir mesaj gönderiyor! Tarihte ilk kez futbol tribünlerinden gelen bir sahne, kalbinde insanlıktan eser kalan herkesin gözlerini yaşartıyor!" ifadelerine yer verildi.

Eye on Palestine sayfası "Filistin ile dayanışma göstergesi olarak Türk taraftarlar, Gazze halkına ve Filistin davasına destek amacıyla 'Filistin Günü' kapsamında düzenlenen maçta sahaya oyuncaklar ve bebekler yağdırdı" diyerek bu anlamlı hareketi övdü.

Qnews ve Al-Jarmaq News gibi uluslararası kanallar Türkiye'deki bu organizasyonu, "Konyaspor taraftarlarının Filistinli şehit sporcuları ve gazetecileri onurlandıran devasa pankartlar tüm dünyaya örnek oldu" başlıklarıyla duyurdu.

Fransız içerik üreticisi ve spor yorumcusu Adrien Spiteri (SpectateursFr) paylaştığı videoda, maçın 89. dakika 59. saniyesinde Filistin için durdurulmasına dikkat çekerek, "Konyaspor'u sadece tebrik etmek gerekiyor. Bu maçın amacı hiç sportif değildi; aksine futbol etrafında aynı değerleri paylaşmak, yakınlarını ve evlerini kaybedenleri düşünmekti. Tribünlerdeki muazzam pankartlar ve sahaya fırlatılan oyuncaklar tek kelimeyle inanılmazdı. Futbol tam da bunun için var, yaşanan tüm çatışmalara karşı ses yükseltmeliyiz. Özgür Filistin!" diyerek hayranlığını dile getirdi.

Filistin merkezli Kudüs Haber Ağı sayfasında da "Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar maç ertelendi." başlığıyla yayınlanan görüntülere destek mesajı yağdı.

İngiliz aktivist Sarah Wilkinson da maçtan görüntüleri "Konyaspor-Filistin maçının 10.14. dakikasında, Gazze'de İsrailliler tarafından öldürülen 1.014 Filistinli sporcuyu onurlandırmak ve anmak için maç durduruldu." mesajıyla paylaştı. Paylaşıma binlerce beğeni geldi.

İrlanda merkezli IP VOICES sayfası, "Konyaspor Taraftarları Filistinli Çocuklarla Dayanışma Gösteriyor" başlığı attı.

Fransa merkezli Lives Foot, "Konyaspor taraftarları, Gazze’deki savaşın çarpıcı görüntülerini yansıtan muhteşem pankartlar hazırlayarak, Filistin’le dayanışma temasıyla dolu bir akşam yaşattı." ifadelerini kullandı.

İspanyol spor gazetecisi Şeyla Hamed, "Türk kulübü, Gazze’de İsrail tarafından öldürülen sporculara ve gazetecilere saygı duruşunda bulunarak Filistin takımını karşıladı" yazdı.

İspanya merkezli ATHLETICtribunerosNO sayfası ise maçtı, "Her şey şapka çıkarılacak gibi" başlığıyla verdi.