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Ekonomi
AA 01.10.2026 09:49

SPK: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarında tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirilen satışlar sonucunda elde edilen fahiş kazançları, kendi isteğiyle ilgili fona iade etmek isteyenler için Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) adına "İsteğe Bağlı İade Hesapları" açıldığını belirtti.

SPK: İsteğe bağlı iade hesapları açıldı

SPK'nin "İsteğe Bağlı İade Hesaplarına İlişkin Duyuru"su internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirdiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden, kendi isteği ile bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin söz konusu taleplerinin karşılanabilmesini teminen, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere, Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına 'İsteğe Bağlı İade Hesapları' açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarların sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edileceği, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacağı belirtilen duyuruda, tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası'na aktarılacağı kaydedildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş karları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına 'Genel Hisse İade Hesabı' açılmıştır."

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