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Gündem
AA 30.09.2026 18:41

5 finans kuruluşu TMSF'ye devredildi

BDDK, Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verdi.

5 finans kuruluşu TMSF'ye devredildi

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçle bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurul tarafından bugün bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda, Destek Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring AŞ'ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Hedef Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Sibel Gökalp'e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp'e ait yüzde 10, Hedef Holding AŞ'ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye ait yüzde 30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılması kararı alındı.

Aynı şekilde, Tera Yatırım Bankası AŞ'de nitelikli paya sahip Emre Tezmen'e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen'e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Faktoring şirketlerindeki bazı payların devri için 6 ay süre

Kararlar kapsamında, Altunç Kumova'nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding AŞ'nin Destek Finans Faktoring AŞ sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarının, 6 ay içinde mevzuatta öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi.

Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen'in Tera Finans Faktoring AŞ sermayesinde sahip oldukları sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki payların da 6 ay içinde söz konusu şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi kararı alındı.

Bu süre içinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, üç bankanın bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 0,22, iki faktoring şirketinin faktoring sektörünün toplam aktifleri içindeki payının ise yüzde 1,45 olduğu bildirildi.

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