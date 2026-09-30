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Savunma
AA 30.09.2026 18:09

SOLOTÜRK Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin göz bebeği SOLOTÜRK, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, SOLOTÜRK uçuşuyla devam etti.

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı, modern F-16 uçağıyla gerçekleştirdiği imkansıza yakın hareketleriyle TEKNOFEST ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

SOLOTÜRK Şanlıurfa'da gösteri uçuşu yaptı

Yaklaşık 1250 kilometre hızla alçaktan akrobatik hareketlerle uçan SOLOTÜRK, kahramanlık marşları eşliğindeki uçuşlarıyla izleyicilerine heyecan ve gururu bir arada yaşattı.

Ağırlığı 15 ton olan SOLOTÜRK, TEKNOFEST alanındaki ziyaretçileri selamlama uçuşuyla adeta kulaklarının pasını sildi.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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Şanlıurfa SOLOTÜRK TEKNOFEST
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