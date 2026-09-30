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Dünya
AA 30.09.2026 17:37

Fransa, İngiltere'nin AB'ye yeniden katılma olasılığına olumlu bakıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngilizlerin Avrupa Birliği'ne (AB) yeniden katılmak istemeleri durumunda, bunun çok güzel bir haber olacağını belirterek, İngilizlere AB'ye dönmeleri çağrısında bulundu.

Fransa, İngiltere'nin AB'ye yeniden katılma olasılığına olumlu bakıyor

Macron, İspanya ziyaretinin son gününde, başkent Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın "ülkesinin AB'ye yeniden katılmasının, önündeki seçeneklerden biri olduğuna" dair açıklamaları sorulan Macron, İngilizleri kastederek "Tekrar hoş geldiniz." dedi.

Macron, İngilizler AB'ye yeniden katılmak istiyorsa ve İngiltere Başbakanı Burnham da bu yönde hareket ederse, bunun hem ülkeleri hem de Avrupalılar için çok güzel bir haber olacağını söyleyerek, İngilizlerin işleri daima kolaylaştırdığını söyledi.

Fransa ve İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin, savunma, güvenlik ve göç gibi alanlarda devam ettiğini vurgulayan Macron, "Bu iyi bir karar. (Burnham) Bu cesareti göstermekte haklı." şeklinde konuştu.

Macron, bir yandan AB'nin sunduğu özgürlüklerden faydalanıp diğer yandan işine gelmeyen şeyleri reddetmenin mümkün olmadığını ifade ederek, İngilizlere "(AB'ye) Dönün." çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Burnham, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, AB'den ayrılmasının (Brexit) ülkesine faydadan çok zarar verdiğini dile getirmişti.

Burnham, geçmişte yaptığı "Ben hayattayken Britanya'nın AB'ye yeniden katıldığını görmek istiyorum." açıklamasının aksini söylemeyeceğini ifade etmişti.

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