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Dünya
AA 30.09.2026 17:08

Flydubai Tel Aviv seferi ile ilgili açıklama yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Flydubai Tel Aviv seferi ile ilgili açıklama yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirdi.

Hava yolu şirketi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Dubai'den Tel Aviv'e düzenlenen "FZ1073" sefer sayılı uçuş sırasında kokpitte "kavga çıktığını" ancak olayın motivasyonunun henüz bilinmediğini kaydetti.

Söz konusu uçuşta görevli mürettebatın olaya müdahale ederek kontrolü sağladığına dikkat çekilen açıklamada, rotanın değiştirilerek Ben Gurion Havalimanı yerine Tebük Havalimanı'na iniş yapıldığı belirtildi.

Tebuk Havalimanı’na yolcuların ve mürettebatın transferini sağlamak için 2 uçak transfer edildiği ve hem yolcuların hem de mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Flydubai, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaçırılma kodu verilmişti

İsrail basını, Dubai’den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700" ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmıştı.

İsrail basını, uçaktaki pilotlardan birinin Ummanlı olduğunı ve BAE'li diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı bilgisine yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

 

Uçakta kavga sonrası konuşan bir yolcu[Uçakta kavga sonrası konuşan bir yolcu]

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