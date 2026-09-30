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Dünya
AA 30.09.2026 16:27

Almanya'da kamu çalışanlarına saldıranlara ağır ceza geliyor

Alman hükümeti, kamu hizmeti çalışanlarına yönelik saldırılarda cezaları artırmayı planlıyor.

Almanya'da kamu çalışanlarına saldıranlara ağır ceza geliyor

Alman hükümeti, kamu hizmeti çalışanlarına yönelik saldırıların daha ağır şekilde cezalandırılmasını planlıyor.

Almanya Adalet ve Tüketici Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, Bakanlığın önerisi üzerine ceza hukukunun sertleştirilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Yasa tasarısında özellikle kamu hizmetinde çalışan polis ve icra memurlarına, doktorlara, sağlık personeline, demiryolları çalışanlarına, belediye ulaşım işletmelerinde ve enerji tedarik şirketlerinde çalışanlara yönelik saldırıların gelecekte daha ağır cezalandırılması öngörülüyor.

Söz konusu çalışanlara yönelik fiziki saldırılarda bulunanlara verilecek hapis cezasının en az 3 aydan en az 6 aya çıkarılması, ağır saldırı vakalarında ise bundan böyle 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.

3 yıl yerine 5 yıl 

Yasa tasarısında halkı kışkırtıcı içerikleri yayanlara 3 yıla kadar yerine gelecekte 5 yıla kadar hapis cezası verilebilmesi, en az 1 yıl hapis cezası alanların seçilme hakkını kaybetmesi de öngörülüyor.

Almanya Adalet ve Tüketici Koruma Bakanı Stefanie Hubig, polis ve itfaiye ekiplerine, toplu taşımada, hastanede ve muayenehanelerde çalışanlara yönelik saldırıların arttığını belirterek, "Ülkemizin işlemesini sağlayanlar korunmayı hak ediyor." dedi.

Hubig, bu nedenle ceza yasasını sertleştireceklerini ifade ederek, daha fazla meslek grubunun özel olarak korunacağını ve bunlara yönelik saldırıların daha ağır cezalandırılacağını dile getirdi.

Bakan Hubig, hukuk devletinin toplum için görev yapanları koruduğunu ve onlara yönelik şiddetin karşılıksız kalmayacağını kaydetti.

Yasa tasarısının yasalaşması için Federal Meclisten (Bundestag) ve Federal Eyaletler Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) de geçmesi gerekiyor.

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