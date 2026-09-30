İsrail'den Flydubai hamlesi: Uçuşların durdurulması istendi

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma ihbarının ardından söz konusu şirketin ülkeye yaptığı tüm uçuşlarının askıya alınmasını istediği bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesinin İsrail Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Regev, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'e (Şabak) başvurarak, Flydubai'nin İsrail'e iniş ve kalkış yapan tüm seferlerinin derhal askıya alınması talebinde bulundu.

Haberde, Regev'in bu kararı, uçağı kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen yardımcı pilotun Umman asıllı olabileceğine yönelik teyit edilmemiş bilgilerin ardından aldığı belirtildi.

Gazetenin haberinde, Flydubai'nin İsrail hava sahasını kullanabilmesi için yapılan anlaşmanın, seferlerde görevli tüm pilotların İsrail ile ilişkilerini normalleştiren ülkelerin vatandaşı olmasını şart koştuğu, Umman'ın ise bu kategoride yer almadığı hatırlatıldı.

Karara gerekçe gösterilen ihlale değinen bakanlık kaynağı, "Bu durum açık bir anlaşma ihlalidir ve Şin Bet konuyu derhal araştırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, olayın ardından dış istihbarat servisi Mossad, Şin Bet, İsrail ordusu ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından müşterek bir soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Güvenlik birimlerinin, uçuştan önce herhangi bir saldırı istihbaratının bulunup bulunmadığına ve Ummanlı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun uçağı kullanmasına nasıl izin verildiğine odaklandığı kaydedildi.

Pilotların kavga ettiği iddiası

Kanal 12 televizyonu yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga ettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği, bu esnada yanlışlıkla acil durum kodu gönderildiği basına yansıdı.

Uçağı kullanan pilotlardan birinin Ukrayna vatandaşı, diğerinin de Rusya vatandaşı olduğu iddiası basında yer aldı.

Pilotlardan birinin intihar etmeye ve uçağı düşürmeye çalıştığı, İsrailli yolcuların da bunu engellemeye çalıştığı iddiasının araştırıldığı da aktarıldı.

Tel Aviv'e varmasına 40 dakika kala Ürdün semalarındayken yerel saatle 09.08'de ilk acil durum kodunu yollayan uçağın pilotları arasındaki kavga nedeniyle 14 bin feette düşüşe geçtiği, ancak ardından toparlanarak Suudi Arabistan'a indiği kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada olayın uçak kaçırma girişimi olmadığı ifade edildi.

Flydubai Üst Yöneticisi (CEO) ise kısa süre içinde Dubai'den Suudi Arabistan'a bir uçak sevk edileceğini ve yolcuların İsrail’e gönderileceğini kaydetti.

İsrail, olayın "terör saldırısı" olduğu değerlendiriyor

Kanal 12'ye konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, Tel Aviv'de olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini ve "büyük bir felaketin son anda önlendiğini" iddia etti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı bilgisine yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürüldü.

Ayrıca kokpite giren yolcular arasında pilotlar olduğu ve uçağın düşmesinin böylelikle önlendiği öne sürüldü.

Tebük Havalimanından yapılan açıklamada ise alana inen uçağın kaptan pilot ve yardımcı pilotunun yaralı olduğunun tespit edildiği ve hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

