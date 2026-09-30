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Bilim Teknoloji
AA 30.09.2026 16:40

Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisi TEKNOFEST Güneydoğu'da

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk gününde gökyüzünde heyecan dolu bir gösteri sundu. Festival alanını dolduran binlerce ziyaretçi, uçakların akrobatik hareketlerini ilgiyle takip etti.

Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisi TEKNOFEST Güneydoğu'da

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, Türk Yıldızları'nın uçuşuyla devam etti.

Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisi TEKNOFEST Güneydoğu'da

Gökyüzünde gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle dikkati çeken Türk Yıldızları, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye heyecanlı anlar yaşattı.

Gösteriyi ilgiyle takip eden katılımcılar, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterisi TEKNOFEST Güneydoğu'da

Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan "Bu Bayrak" şiiri de okundu.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başladı
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başladı

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TEKNOFEST Türk Yıldızları Şanlıurfa
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