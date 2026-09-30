2468 işgalci İsrailli'den Mescid-i Aksa'ya baskın

Filistin topraklarını gasbeden 2468 soykırımcı İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, caminin avlusunda Talmudik ritüeller gerçekleştirdi, dua etti, ilahiler söyledi ve dans etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 2468 işgalci İsraillinin bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskın yapan işgalcilerin 1317'sinin sabah saatlerinde, 1151'inin ise öğle namazının ardından Mescid-i Aksa'ya girdiği aktarıldı.

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgalciler, caminin avlusunda Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde de baskın yapan grubun Mescid-i Aksa avlusunda dini ritüeller gerçekleştirdiği, yere kapanarak dua ettiği görüldü.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamalarına göre, 27 Eylül'de 1500'den fazla, dün ise aralarında aşırı sağcı soykırım destekçisi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu 1700'ü aşkın işgalci İsrailli Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi bayramları 12-13 Eylül'deki İbrani yeni yılıyla başladı. Bayram döneminin, 21 Eylül'deki Yom Kippur (Kefaret Günü) ve 26 Eylül-2 Ekim tarihlerindeki Sukot Bayramı ile 3 Ekim'deki Simhat Tora (Tevrat'ın Hatmi) Bayramıyla devam etmesi bekleniyor.