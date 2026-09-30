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Dünya
AA 30.09.2026 16:59

Rusya dizel ihracat yasağını ekim sonuna kadar uzattı

Rus hükümeti dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik yasağı 31 Ekim’e kadar uzattı.

Rusya dizel ihracat yasağını ekim sonuna kadar uzattı

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, iç akaryakıt piyasasında istikrarın korunması amacıyla belirli yakıt türlerine yönelik ihracat yasağının uzatıldığı belirtildi.

Dizel, gemi yakıtı ve gaz yağına ilişkin yasağın 31 Ekim'e kadar uzatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, benzin ihracatına yönelik yasağın 31 Ocak 2027'ye kadar devam edeceği kaydedildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını tedbirler kapsamında yasaklamıştı.

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