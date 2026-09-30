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Dünya
AA 30.09.2026 16:03

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,2 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,2 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin nihai tahminini açıkladı.

Buna göre, ABD'de reel GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,2 arttı.

Veriye ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü tahminde ve ağustos ayında açıklanan ikinci tahminde, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüdüğü öngörülmüştü.

Böylece ülke ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme oranı yukarı yönlü revize edildi.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5'lik büyüme kaydetmişti

Ülke ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyümesinde tüketici harcamaları, yatırımlar ve ihracat etkili oldu. GSYH hesaplamasında eksi kalem olarak yer alan ithalat ise arttı.

İkinci çeyrek büyüme verisindeki yukarı yönlü revizyonda ise başta yatırımlar, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki yukarı yönlü güncellemeler belirleyici oldu.

Öte yandan, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 5,3'ten yüzde 5'e revize edildi. Söz konusu endeks, ilk çeyrekte yüzde 4,2 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 3,6'dan yüzde 3,3'e çekildi. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9 artış kaydetmişti.

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