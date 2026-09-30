Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 30.09.2026 16:08

Köy yolu yürüme güçlüğü çeken Kürşat için asfaltlandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yürüme zorluğu çeken 4 yaşındaki Kürşat Kılıçoğlu için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla köy yolu asfaltlandı. Günde 4 saat yürüme egzersizi yapması gereken ancak taşlı yolda yürüyemeyen Kürşat, yeni asfalt sayesinde köyünde düşme korkusu yaşamadan kendi başına yürümeye başladı.

Doğuörcünler köyünde yaşayan ailesi, yürüme ve duruş bozukluğu olan Kürşat'ı yürüyebilmesi için fizik tedavi ve havuz seanslarına götürdü. Küçük çocuk, havuzda yapılan çalışmaların ardından yavaş yavaş yürümeye başladı.

Gelişimi için günde 4 saat özel ayakkabılarla yürümesi gereken Kürşat'ın egzersiz yaptığı köy içindeki yolun taş ve topraklı olması çalışmalarını aksattı. Kürşat'ın sık sık düştüğünü ve bu nedenle yürümek istemediğini gören köy muhtarı Ünal Kılıçoğlu durumu yetkililere iletti. Kaymakamlık, valilik ve il özel idaresinin çalışmasıyla köydeki yollar asfaltlandı.

"Bir anne için çocuğunun yürümesi paha biçilmez bir şey"

Anne Nurten Kılıçoğlu, Doğuörcünler köyü Bayramoğlu Mahallesi'nde yaşadıklarını söyledi.

Oğlunun yürüme ve duruş bozukluğu ile konuşma zorluğu çektiğini dile getiren Kılıçoğlu, "4 yaşına girmiş olmasına rağmen yürüme ve konuşmada gecikme vardı. Sağlığının düzelmesi için fizik tedavi alıyoruz. Evde de bu tedaviyi destekleyecek hareketler yapıyorum. Yürüyebilmesi için havuzda tedavi uyguluyorduk. Tedavi sürecinin ardından havuzda yürümeye başladı. Günde 4 saat özel ayakkabılarla yürümesi gerekiyordu ama köy yolu taşlı ve kumlu olduğu için köy içinde yürüyemiyordu. Bir arkadaşım bebek arabası verdi. Onu sökerek yürüteç haline getirdik. Yürüteçle iyi kötü yürüyordu ama kendi başına yapamıyordu." dedi.

Köy yolu yürüme güçlüğü çeken Kürşat için asfaltlandı

Zamanla çocuğunun yürüyüşünün geliştiğini dile getiren Kılıçoğlu, "Hastane için şehre gittiğimizde zorlanarak da olsa oğlum kendi başına yürümeye başlamıştı. Şehirde yürüyor ama yolların durumu nedeniyle düşeceğim korkusuyla köyde yürüyemiyordu. Bir gün hastaneye gittiğimizde yürürken bir videosunu çekip sosyal medyada paylaştım. Muhtarımız Ünal Kılıçoğlu aradı, 'Bu çocuk orada yürürken neden köyde yürüyemiyor' deyince ben de 'Köy yolları taşlı, çamurlu olduğu için düşüyor ve korktuğu için yürüyemiyor' dedim. O da yetkililerle görüşüp yolumuzun asfaltlanmasını sağladı." diye konuştu.

Anne Kılıçoğlu, mutluluğunu şu sözlerle anlattı:

"Asfalt yapıldığından beri Kürşat hiç durmadan yürüyor. Kendi başına yürüyebildiği için çok mutlu. Öz güveni yerine geldi. Mutluluğu yüzünden belli oluyor. Köy yeri burası, burada serbest, kimse yok, araba sınırlı sayıda geçiyor. Kendi başına yürüyebiliyor. Bu benim için çok büyük mutluluk. Bir anne için çocuğunun yürümesi paha biçilmez bir şey. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Köy yolu yürüme güçlüğü çeken Kürşat için asfaltlandı

Doğuörcünler köyü muhtarı Ünal Kılıçoğlu da "Sosyal medyada paylaşılan görüntüde Kürşat'ın asfaltta yürüdüğünü görünce aileyi aradım, videoları istedim. Bu durumu İl Genel Meclisi Üyemiz Hayrettin Melezoğlu'na ilettim. Birlikte değerlendirip Kaymakamımıza bildirdik. Allah razı olsun köyümüze bir asfalt yapıldı. Gayet güzel yürüyor ve mutlu. Çok sevindim. Bize bu imkanı sağlayan Valimiz, Özel İdaremiz ve Kaymakamımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Bakan Kacır: Dünyanın en ileri çalışmalarına Türkiye'nin imzasını atacağız
17:32
2468 işgalci İsrailli'den Mescid-i Aksa'ya baskın
17:28
Başsavcılık hakem soruşturmasında VAR odasında inceleme yapıldığı iddiasını yalanladı
17:21
TFF'den 448 kişiye "bahis oynama" nedeniyle sevk
17:36
Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisinde 500 milyon dolarlık iş birliği
17:15
Flydubai Tel Aviv seferi ile ilgili açıklama yaptı
Azerbaycan'a 14 Hürkuş-II tedariki için sözleşme imzalandı
Azerbaycan'a 14 Hürkuş-II tedariki için sözleşme imzalandı
FOTO FOKUS
Köy yolu yürüme güçlüğü çeken Kürşat için asfaltlandı
Köy yolu yürüme güçlüğü çeken Kürşat için asfaltlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ