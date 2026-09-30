Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'in ilk gününde yoğun ziyaretçi ilgisi

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Güneydoğu, ilk gününde öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Festival alanına gelen öğrenciler, roket, helikopter ve uçakların yanı sıra çeşitli teknolojik ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

10'uncu sınıf öğrencisi Tuana Bayuk, TEKNOFEST'e ilk kez geldiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Buradaki her şey, herkes çok güzel. Burada kurulan çadırlar, askerler, her şey güzel. Çok mutluyum şu an burada olduğum için. Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini görünce gerçekten Türkiye ile gurur duydum. Gerçekten harika" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

10'uncu sınıf öğrencisi Aslı Güzelakçakaya da festivale ilk kez geldiğini ve organizasyonu çok beğendiğini dile getirerek, "Her şeyiyle çok güzel bir yer. Ben de yüzümü askerlerimiz gibi boyadım. Onları görünce çok mutlu oldum. Tüm bunları yapan kişilerin eline sağlık, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenci Sümeyye Ulu, TEKNOFEST'in kendisine ilham verdiğini belirterek, "İlk defa geliyorum ve burası çok güzel, çok heyecan verici. Burası bir Türk genci olarak bana çok ilham verdi. Askerlerin, uçakların gösterimi hepsi çok iyiydi. Komandoları izleyince çok heyecanlandım" diye konuştu.

Öğrenci Emira Yörük de ilk kez geldiği festivali "çok gurur verici" olarak nitelendirerek, tüm vatandaşların TEKNOFEST'i ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Öğrenciler KAAN'ı yakından gördü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Yakupkalfa İlkokulu'nda rehber öğretmen olarak görev yapan Reyhan Tokgöz, öğrencileriyle birlikte TEKNOFEST'e ilk kez geldiğini belirtti.

Tokgöz, festival alanında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerini gördüklerini ifade ederek, "Öğrencilerim özellikle KAAN'ı merak etti. Yol boyunca 'Öğretmenim, görecek miyiz onları?' diye sordular. Gördüler, fotoğraflarını çektik. Bugün çok heyecanlıyız. Vatandaşlarımızın buraya kesinlikle gelip görmeleri gerekiyor" dedi.

9 yaşındaki Ceren Ali de TEKNOFEST'e ilk kez geldiğini ve roketlerle uçakları görünce çok heyecanlandığını söyledi.

10 yaşındaki Yusuf Demir ise festival alanında helikopterleri ve uçakları gördüğünü belirterek, ileride uzman asker olmak istediğini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

TEKNOFEST, öğrencilerin gelecek hayallerine de ilham oldu

Siverek Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Selim Baran Övet, daha önce Adana'daki TEKNOFEST'e gittiğini, Şanlıurfa'daki festivalde helikopterleri ve yerli uçakları gördüğünü söyledi.

Aynı okulda eğitim gören 11 yaşındaki Ensar Övet ise "Buradaki teknolojik ürünlere merakla baktım. Ben ileride pilot olmak istiyorum. Tam da yerine geldim ve ondan dolayı etkilendim. TEKNOFEST bende bir ilham yarattı. Ben de çok güzel icaatlar falan yapmaya çalışıyorum. İleriki zamanlarda buraya gelip icatlarımı sunmak istiyorum" diye konuştu.

TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji, havacılık ve savunma sanayisi alanındaki ürün ve projeleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor.