Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 30.09.2026 14:41

TEKNOFEST Güneydoğu ilk gün hava gösterileriyle başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in ilk gününde gökyüzünde gösteri uçuşları yapıldı. Ziyaretçiler, T-70 helikopteri, Bayraktar AKINCI, paramotor ve yelken kanatların gerçekleştirdiği uçuş gösterilerini ilgiyle takip etti.

TEKNOFEST Güneydoğu ilk gün hava gösterileriyle başladı

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalin ilk gününde düzenlenen hava gösterileri kapsamında birbirinden farklı uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Gösteriler, Türkiye'nin yerli ve milli genel maksat helikopteri T-70 ile gerçekleştirilen paraşüt atlayışıyla başladı.

Profesyonel askerlerin gerçekleştirdiği gösteride, yüksek irtifaya çıkan T-70 helikopterinden paraşütçüler atlayış yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gökyüzünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan paraşütçüler, festival alanındaki ziyaretçilerden alkış aldı.

Hava gösterilerinin devamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) gökyüzünde yerini aldı.

İleri teknolojisi ve taşıdığı mühimmatlarla dikkati çeken Bayraktar AKINCI'nın gösteri uçuşu, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Havada kalış süresi 24 saati aşan yapay zeka destekli Bayraktar AKINCI'nın festival alanından çektiği anlık görüntüler de yerdeki ziyaretçilere dev ekranlar aracılığıyla yansıtıldı.

Gösterilerin bir diğer bölümünde ise paramotor ve yelken kanat pilotları uçuş gerçekleştirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gökyüzünde süzülen renkli kanatlar, festival alanındaki ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Festival, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

ETİKETLER
TEKNOFEST Şanlıurfa TRT Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
TEKNOFEST Güneydoğu'da güvenlik taraması yerli ve milli KARAGÖZ'e emanet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:53
Tayvan: Çin savaş uçakları Ada çevresinde 21 uçuş yaptı
14:46
Hız treni kapatılıyor, 100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı
14:30
Bodrum'da market denetimlerinde 1 milyon 155 bin lira ceza
14:54
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
14:07
Türkiye Sigorta Birliği: BES'te sistemik bir sorun veya likidite problemi yok
13:54
İngiltere Başbakan Brexit'in faydadan çok zarar verdiğini belirtti
TBMM'de yeni yasama yılı öncesinde hazırlıklar tamamlandı
TBMM'de yeni yasama yılı öncesinde hazırlıklar tamamlandı
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başladı
TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ