Türkiye'de fiber internet abone sayısı 10,7 milyona çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2026 Yılı İkinci Çeyrek Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

Yılın ikinci çeyreğinin sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 418'e ulaştığını belirten Uraloğlu, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının 766 olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, yapılan yatırımlara ilişkin, "İkinci çeyrekte elektronik haberleşme sektöründeki yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,9 artarak 55,6 milyar lirayı gördü" bilgisini verdi.

Makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam mobil abone sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 arttığını bildiren Uraloğlu, "2025'in ikinci çeyreğinde 96,5 milyon olan toplam mobil abone sayımız 2026'nın aynı döneminde 102,2 milyona ulaştı" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ikinci çeyrekte M2M aboneleri hariç mobil gerçek kullanıcı sayısının yaklaşık 87 milyon olduğunu belirterek, mobil yaygınlık oranının yüzde 101 seviyesinde gerçekleştiğini, bu oranın M2M aboneleri ve 0-9 yaş nüfus hariç tutulduğunda yüzde 115,9 olduğunu söyledi.

"Türkiye mobil görüşme süresinde Avrupa'da ilk sırada"

Mobil haberleşmede aylık ortalama kullanım süresine de değinen Uraloğlu, yılın ikinci çeyreğinde aylık ortalama 468 dakikalık mobil kullanım süresiyle Türkiye'nin, incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında önceki dönemde olduğu gibi ilk sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Uraloğlu, bu dönemde toplam mobil ses trafiğinin 77,4 milyar dakika, sabit ses trafiğinin 1,3 milyar dakika olarak gerçekleştiğini belirterek şunları ifade etti:

"Yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 2,8 milyon mobil numara taşıma işlemi yapıldı. 30 Haziran itibarıyla taşınan mobil numara sayısı yaklaşık 214,1 milyona ulaştı. 2008'de yaklaşık 6 milyon olan genişbant internet abone sayımız 2026'nın ikinci çeyreği itibarıyla 100 milyon 846 bin 626'ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artan genişbant internet abonelerimizin 21,2 milyonunu sabit, 79,7 milyonunu ise mobil genişbant aboneleri oluşturdu. Fiber internet abone sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 10,7 milyona ulaştı."

Eve kadar fiber abone sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 arttığını belirten Uraloğlu, eve kadar fiber abone sayısının 7,6 milyondan 9,6 milyona ulaştığını aktardı.

Bakan Uraloğlu, yılın ikinci çeyreğinde xDSL abone sayısının yaklaşık 8 milyon, kablo internet abone sayısının yaklaşık 1,5 milyon olduğunu ifade etti.

"Fiber altyapı uzunluğu 720 bin kilometreye ulaştı"

Fiber altyapının genişlemeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı döneminde 637 bin kilometre olan fiber altyapı uzunluğumuz 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 13 artışla 720 bin kilometreye ulaştı. Bu dönemde 5G gerçek kullanıcı sayısı 44 milyon 268 bin 946 oldu. İkinci çeyrekte 5G uyumlu cihaz sayısı da 29 milyon 777 bin 164'e ulaştı."

Uraloğlu, internet kullanımındaki artışın veri trafiğine de yansıdığına işaret ederek, 2025'in ikinci çeyreğinde 22 milyon 507 bin 754 terabayt olan toplam genişbant internet veri trafiğinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 16,5 artışla 26 milyon 217 bin 290 terabayta ulaştığını söyledi.

Sabit genişbant internet veri trafiğinin yüzde 11,4 artışla 20,6 milyon terabayta, mobil genişbant internet veri trafiğinin yüzde 39,9 artışla yaklaşık 5,6 milyon terabayta çıktığını belirten Uraloğlu, "Yılın ikinci çeyreği sonu itibarıyla sabit telefon abone sayısı 8,13 milyon, sabit telefon yaygınlık oranı yaklaşık yüzde 9,4 oldu. Ayrıca sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ülke İngiltere, en fazla trafik alınan ülke KKTC olarak kayıtlara geçti" ifadesini kullandı.