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Eğitim
AA 30.09.2026 12:53

4 Türk üniversitesi dünyada ilk 500'de

Türkiye, 124 üniversiteyle THE 2027 dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. Türkiye'den ODTÜ, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Toplam 13 Türk üniversitesi ise ilk 1000'e girdi.

4 Türk üniversitesi dünyada ilk 500'de

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 118 ülkeden 2 bin 297 yükseköğretim kurumunun değerlendirildi Times Higher Education (THE) 2027 sıralamasında Türkiye'den 124 üniversite yer aldı.

Geçen yıl 109 üniversiteyle sıralamada temsil edilen Türkiye, bu yıl 15 üniversitenin daha listeye girmesiyle ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada üçüncü sıraya çıktı.

Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Toplam 13 Türk üniversitesi ise ilk 1000'e girdi.

Sıralamaya giren üniversiteler arasında en yüksek dereceyi ODTÜ ve Koç Üniversitesi elde etti. İki üniversite de dünya sıralamasında 326-350 bandında yer aldı. Sabancı Üniversitesi 376-400 bandında, Boğaziçi Üniversitesi ise 401-450 bandına girerek dünyanın ilk 500 üniversitesi arasındaki yerini aldı.

Bilkent Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 651-700 bandında yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, 801-1000 bandında kendilerine yer bularak ilk 1000'e girmeyi başaran diğer üniversiteler oldu.

"Üniversite sayımızın 109'dan 124'e çıkmasını değerli buluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin sıralamada 124 üniversiteyle dünya üçüncülüğüne yükselmesinin, Türk yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğünün ve temsil gücünün ulaştığı noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin küresel rekabetteki yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Özvar, Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceklerini, hedeflerinin en az iki devlet ve iki vakıf üniversiteyle ilk 100'de yer almak olduğunu vurguladı.

Özvar, "Bir yıl içinde sıralamada yer alan üniversite sayımızın 109'dan 124'e çıkmasını değerli buluyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz, bu geniş temsili üniversitelerimizin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyan güçlü bir akademik performansla desteklemektir." değerlendirmesini yaptı.

Üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki yerini yalnızca sayısal bir gösterge olarak görmediklerini vurgulayan Özvar, şunları söyledi:

"Üniversitelerimizin bilimsel üretim gücünü, nitelikli araştırma kapasitesini ve dünyaya yaptığı akademik katkıyı sürekli artırmak istiyoruz. Daha fazla üniversitemizin dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumları arasında yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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