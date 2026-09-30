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Dünya
AA 30.09.2026 12:41

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında ülke genelinde 5 kişi öldü ve 14 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle ülkesinde 1'i çocuk 5 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında ülke genelinde 5 kişi öldü ve 14 kişi yaralandı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik bu gece gerçekleştirilen hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) fırlattığını aktaran Zelenski, saldırının ana hedefinin başkent Kiev ve yakınındaki yerleşim yerleri olduğunu belirtti.

Saldırılar nedeniyle su ve elektrik kesintilerinin yaşandığını kaydeden Zelenski, "Konutlarda hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Zelenski, saldırılarda ayrıca Odessa, Mıkolayiv (Nikolayev), Kirivograd, Rivne ve Jitomir bölgelerinin de hedef alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Mevcut bilgilere göre ülke genelinde bu saldırılar nedeniyle 14 kişi yaralandı. Ne yazık ki, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti."

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Rus ordusunun ülkeye fırlattığı 5 balistik füze ve 155 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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