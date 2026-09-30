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Dünya
AA 30.09.2026 11:43

Kaçırılma kodu verilen uçakta ne yaşandı?

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi.

Kaçırılma kodu verilen uçakta ne yaşandı?

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumunu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdi.

Dubai - Tel Aviv uçağında kaçırılma alarmı
Dubai - Tel Aviv uçağında kaçırılma alarmı

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı bildirilen haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşı bulunan uçak, daha sonra Suudi Arabistan'a yönlendirildi.

Yedioth Ahronot gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrailli çok sayıda yolcuyu taşıyan uçağın acil durum ve kaçırılma sinyali göndermesinin ardından istişarelerde bulunmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir araya geldiğini bildirdi.

Kaçırılma kodu verilen uçakta ne yaşandı?

Ukrayna ve Rusya vatandaşı pilotlar kokpitte kavga etti

Kanal 12 televizyonu daha sonra yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga ettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği, bu esnada yanlışlıkla acil durum kodu gönderildiği de basına yansıdı.

Uçağı kullanan pilotlardan birinin Ukrayna vatandaşı diğerinin de Rusya vatandaşı olduğu basında yer aldı.

Pilotlardan birinin intihar etmeye ve uçağı düşürmeye çalıştığı, İsrailli yolcuların da bunu engellemeye çalıştığı iddiasının araştırıldığı da aktarıldı.

Tel Aviv'e varmasına 40 dakika kala Ürdün semalarındayken yerel saatle 09.08'de ilk acil durum kodunu yollayan uçağın pilotları arasındaki kavga nedeniyle 14 bin feette düşüşe geçtiği, ancak ardından toparlanarak Suudi Arabistan'a indiği aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da olayın uçak kaçırma girişimi olmadığı ifade edildi.

Başbakanlıktan yapılan başka bir açıklamada ise olayın kontrol altına alındığı ve İsrailli yolcuların güvenli şekilde ülkesine dönmesi için tüm girişimlerin başlatıldığı vurgulandı.

Flydubai CEO’su ise kısa süre içinde Dubai'den Suudi Arabistan'a bir uçak sevk edileceğini ve yolcuların İsrail’e gönderileceğini kaydetti.

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BAE İsrail Rusya Suudi Arabistan Ukrayna
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