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Dünya
AA 30.09.2026 12:01

İran: Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sundu

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD’den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a sunduğunu bildirdi.

İran: Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sundu

Muhacerani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin teklifi hakkında bilgi verdi.

Arakçi’nin ABD’nin teklifini aldığını ve değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sunduğunu aktaran Muhacerani, teklifin bakanlar kurulunda değerlendirileceğini belirtti.

Muhacerani ayrıca, “Düşmanın siyasi olarak İran’ı yalnızlaştırma çabalarına rağmen, İran heyeti çok sayıda Avrupa ülkesi, Fars (Basra) Körfezi’ne komşu ülkeler ve diğer ülke yetkilileriyle yoğun diplomatik görüşmeler yapmıştır.” dedi.

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