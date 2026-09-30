Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2026 11:32

ABD Senatosu, Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerine dair tasarıyı reddetti

ABD'de Senato, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da giderek artan insan hakları ihlallerini Kongre'ye raporlamasını öngören karar tasarısını reddetti.

ABD Senatosu, Batı Şeria'daki insan hakları ihlallerine dair tasarıyı reddetti

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Senatosunda yapılan oylama sonucunda, Filistin'deki şiddet olaylarının belgelenmesi amacıyla Demokratlar tarafından sunulan karar tasarısı, 47 evet oyuna karşı 51 hayır oyuyla reddedildi.

Senatoda reddedilen önerge, Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli çocukları alıkoyması ve ABD vatandaşlarının öldürülmesi dahil olmak üzere insan hakları ihlallerine ilişkin Kongreye rapor sunmasını öngörüyordu.

Karar tasarısının kabul edilmesi halinde, Trump yönetiminin ihlallerle ilgili raporu en geç 30 gün içinde Kongreye sunması gerekecekti, aksi durumda İsrail'e giden güvenlik kategorisindeki yardımların büyük çoğunluğunun engellenmesi söz konusu olacaktı.

Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'daki işgalini sıkılaştırıyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'daki işgalini sıkılaştırıyor

Karar tasarısını sunan Demokrat Senatörlerden Chris Van Hollen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada bu sonuca tepki gösterdi.

Van Hollen, 47 senatörün her gün adaletsizliklere maruz kalan Filistinliler ile Batı Şeria'da öldürülen 9 ABD vatandaşı için hesap verilmesini öngören karar tasarısına destek verdiğini belirtti.

Tasarının şimdiye kadarki en güçlü desteği aldığını kaydeden Van Hollen, "Cumhuriyetçiler bizi engelledi ancak adaleti sağlayana kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

"Suç ortaklığımıza son vermenin zamanı geldi"

Senato kürsüsünden Filistin'deki soykırıma dikkati çeken Demokrat Senatör Tim Kaine de Batı Şeria'daki durumu "çok vahim" olarak nitelendirerek, Filistin halkına yönelik hiçbir şekilde hesap sorulmayan ciddi saldırılar yaşandığına dair kamuoyuna yansıyan önemli örnekler olduğunu belirtti.

Senatör Bernie Sanders da burada yaptığı konuşmada, "Yeter artık. ABD, gerek Batı Şeria olsun gerek Filistin olsun bu şiddeti finanse etmeye ve olup bitenlere göz yummaya devam edemez. Suç ortaklığımıza son vermenin zamanı geldi." ifadesine yer verdi.

ETİKETLER
ABD Batı Şeria
Sıradaki Haber
ABD, 23 yıl önce işgal ettiği Irak'tan çekilme sürecini tamamladığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:02
İran: Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sundu
12:02
Emlak Katılım'dan "devir" açıklaması
12:02
Türkiye eğitimdeki yükselişini sürdürüyor
11:48
İstanbul'da kentsel dönüşüm finansmanına 6 ayda 284 bin bağımsız bölüm için ön başvuru
11:48
Kaçırılma kodu verilen uçakta ne yaşandı?
11:43
Vergi Denetim Kurulunda 3 yeni daire başkanlığı faaliyete geçiyor
Göçmen kuşların konakladığı sulak alanlarda kuraklık
Göçmen kuşların konakladığı sulak alanlarda kuraklık
FOTO FOKUS
MSB, "Birliğin Gücü-2026" tatbikatından görüntüler paylaştı
MSB, "Birliğin Gücü-2026" tatbikatından görüntüler paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ