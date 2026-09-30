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Savunma
AA 30.09.2026 12:34

TSK'nın subay ve astsubaylarına yeni nesil yerli tabanca

Savunma Sanayii Başkanlığının ÖYTG projesi kapsamında geliştirilen "SAR9 METE CE", zorlu koşullardaki testlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) subay ve astsubaylarının kullanımına sunulacak. Yeni nesil yerli görev tabancası su, kum, toz ve sıcaklık testlerinin yanı sıra 30 bin atışlık görev ömrüyle zorlu koşullarda sınandı.

TSK'nın subay ve astsubaylarına yeni nesil yerli tabanca

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının başlattığı Özgün Yerli Tabanca Geliştirme (ÖYTG) projesi kapsamında Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve üretilen yeni nesil yerli görev tabancası "SAR9 METE CE", TSK'daki subay ve astsubaylara göreve başladıklarında istihkak olarak verilecek.

Değiştirilebilir ergonomik parçaları, sağ ve sol el kullanımına uygun yapısı ve aksesuar rayı ile görev ihtiyaçlarına göre şekillendirilen "SAR9 METE CE" Mehmetçiğe, NATO standartlarında performans ve dayanıklılık imkanları sunuyor.

Farklı senaryolarda gerçekleştirilen testlerde güvenilirliğini kanıtlayan ve 30 bin atışlık görev ömrü bulunan "SAR9 METE CE", su, kum, toz ve sıcaklık testleriyle zorlu koşullarda sınandı.

Sarsılmaz, geliştirme ve test süreçlerinin ardından son dönemin en yüksek adetli sevkiyatını "SAR9 METE CE" ile Türk Silahlı Kuvvetlerine yapacak.

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