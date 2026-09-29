TEKNOFEST Güneydoğu yarın Şanlıurfa'da ilklerle kapılarını açıyor

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarın Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Kentte ilk kez organize edilen festivalde ileri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinlikler yer alıyor.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekarelik alanda düzenlenecek festival için tüm hazırlıklar tamamlanırken, etkinlik kapsamındaki ilkler de TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerle buluşacak.

Göbeklitepe'den geleceğe teknolojik yolculuk

TEKNOFEST Güneydoğu'da yer alan ilklerin başında, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe Deneyim Alanı geliyor.

Ziyaretçileri geçmiş ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkaracak alan, Göbeklitepe'yi merkeze alan deneyimle başlayacak. 360 derece ekranlar ve alanın merkezinde yer alan dikili taşın çevresinde "Her şey nerede başladı?" sorusuna yanıt aranacak.

Alan içerisinde tarih boyunca savunma sanayisindeki dönüm noktaları ve bu gelişmelerin ortaya çıkardığı medeniyetler ele alınırken, günümüzün üstün teknolojileri ile bu teknolojileri geliştiren TEKNOFEST kuşağı arasındaki ilişkiye işaret edilecek.

"Malzemenin Yolculuğu"

TEKNOFEST kapsamında Multifonksiyonel İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması Lansman ve Deneyim Alanı ilk kez gerçekleştirilecek.

Üniversite ve üzeri seviyedeki katılımcılara yönelik 2027 yılında düzenlenecek yarışma, Erdemir paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Yarışmayla ülkenin öncelikli teknoloji ve sanayi alanları doğrultusunda belirlenen hedef malzemenin, özellikle metal, kompozit ve seramik esaslı çok fonksiyonlu ileri malzeme odağında prototip seviyede geliştirilmesi, üretilmesi ve test edilmesi hedefleniyor.

Yarışmanın tanıtımı için oluşturulan yaklaşık 450 metrekarelik "Malzemenin Yolculuğu" deneyim alanında ziyaretçiler, malzeme teknolojilerinin geçmişten geleceğe uzanan gelişimini keşfedecek.

"Geçmiş" ve "Gelecek" rotalarından birini seçebilecek ziyaretçiler, üç farklı deneyim odasında sembolik objeler ve görsel-işitsel içerikler aracılığıyla malzemelerin dönüşümüne tanıklık edecek.

Alan 26 - Tecrübe Sergisi

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında bu yıl oluşturulan alanlar içerisinde Tecrübe Sergisi de yer alıyor.

Sergi, ziyaretçilerini insanlığın geçmişten günümüze uzanan üretim serüveniyle buluşturacak. Şanlıurfa ve Taş Tepeler'in neolitik dönem hafızasından yola çıkan sergide, obsidyenden dokumaya, yazıdan usturlaba, sensörlerden yapay zekaya uzanan üretim biçimleri sanat, tasarım, teknoloji ve bilim ekseninde ele alınacak.

Nesneler, mekanik düzenekler ve dijital sanat uygulamalarıyla geçmişin birikiminin günümüz imkanlarıyla buluşturulacağı sergide, ziyaretçilerin insanlığın ortak üretim hikayesinin bir parçası olarak kendi üretme potansiyellerini keşfetmeleri amaçlanıyor.

Çocuklara özel bölüm

Hezarfen Deneyim Alanı'nda ise Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçma hayalinden yola çıkılarak geçmişin uçuş arzusu ile yeni nesil hava araçları ve geleceğin teknolojileri bir araya getirilecek.

Holografik perde, çok katmanlı projeksiyon sistemi ve canlı sahne performansının kullanılacağı gösteride, ışık ve ses tasarımıyla fiziksel dünya ile dijital hayal gücünün buluşturulması hedefleniyor.

Çocuklara özel hazırlanan bölümlerden HÜRKUŞ Mini Uçuş Alanı'nda 3-8 yaş grubundaki çocuklar, pedallı mini uçaklarla havacılık deneyimi yaşayacak. Çocuklar, dev şişme HÜRKUŞ giriş kapısından geçerek oluşturulan parkurda mini uçaklarıyla tur atabilecek.

TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk kez yer alan "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" sergisinde aile yaşamı, bireyler arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerde yaşanan kırılmalar ele alınıyor.

İç ve dış mekan bölümlerinden oluşan sergide ailelerin duygusal, toplumsal ve çevresel koşullarla ilişkisi, mekansal düzenlemeler, görsel anlatımlar ve etkileşimli uygulamalarla ziyaretçilere aktarılacak.

Tarım ve teknoloji aynı ekosistemde buluşacak

İlk kez 2025 yılında hayata geçirilen "TÜME Etkinlik Alanı"nda tarım, hayvancılık ve gıda teknolojileri, teknoloji şirketleri, üniversiteler, akademisyenler, girişimciler, yatırımcılar, öğrenciler ve üreticilerle aynı ekosistemde buluşturulacak.

Yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik alanda yapay zeka destekli otonom çiftlik teknolojileri, sağım ve yemleme robotları, akıllı ahır sistemleri, görüntü işleme, sensör ve sürü yönetimi teknolojileri, genetik ve embriyo uygulamaları, tarım dronları, sürdürülebilir su teknolojileri ve yeni nesil gıda çözümleri sergilenecek.

Alanda ayrıca Tarım Teknolojileri Yarışması final sunumları, çocuklara yönelik teknoloji ve tarım atölyeleri, sanal gerçeklik ve genetik deneyimleri, girişimci-yatırımcı buluşmaları, kariyer ve staj merkezi ile Dost Sahnesi söyleşileri gerçekleştirilecek.