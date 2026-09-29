Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.09.2026 13:38

Katil İsrail'in ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1422'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1422 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 996 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in ateşkesten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1422'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, hastanelere son 24 saatte ölen 1 kişinin cenazesi ile 13 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1422'ye çıktığı, 4 bin 996 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 23'e, yaralı sayısının 175 bin 111'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi hibrit saldırıları görüşmek üzere toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:54
NATO: Rusya'nın güç kullanma tehdidini ve nükleer söylemlerini kınıyoruz
13:48
TEKNOFEST Güneydoğu yarın Şanlıurfa'da ilklerle kapılarını açıyor
13:43
BM'ye göre fon kesintileri nedeniyle yaklaşık 8,3 milyon yerinden edilmiş kişi yardımlara erişemeyebilir
13:39
Terk edilen köyündeki camiye 23 yıldır gönüllü olarak gözü gibi bakıyor
13:38
Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi hibrit saldırıları görüşmek üzere toplanacak
13:50
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
TEKNOFEST Güneydoğu yarın kapılarını açıyor
FOTO FOKUS
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
KANGAL ve EJDERHA'dan dronlara karşı çifte savunma
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ